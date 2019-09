Hotel na wykłady i konferencje

Zauważyć można, że wszelkiego rodzaju konferencję czy wyjazdy służbowe bądź wykłady są organizowane w ciekawych miejscach po to by po oficjalnej części związanej z gromadzeniem wiedzy i dzieleniem się nią można było skorzystać także z dobrodziejstw natury oraz lokalizacji danego miejsca, gdzie odbywa się wykład czy sympozja. Doskonałym przykładem może być Hotel Odys który, jest ośrodkiem sportowym z hotelem ale także centrum wypoczynkowym, które mieści się w nietuzinkowej lokalizacji bowiem tuż nad taflą górskiego jeziora Żywieckiego a także z widokiem na szczyty gór beskidzkich, nieopodal lasów.

Odys - ośrodek sportowy z hotelem

Odys to nie tylko ośrodek sportowy z hotelem, w którym organizowane są wszelkiego rodzaju obozy sportowe i tematyczne czy warsztaty i kursy tańca a także wystawy i prezentację i oraz konferencję. To także Centrum Wypoczynkowe, które dysponuje zarówno pokojami hotelowymi jakie górskimi domkami na wynajem. Zauważyć więc można, że oferta tegoż centrum wypoczynkowego jest naprawdę szeroka. Jeśli więc szukasz miejsca do wyjazdu służbowego czy też prywatnego zachęcamy do sprawdzenia tego hotelu w Żywcu.