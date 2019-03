Oranizacja wydarzeń towarzystkich

Hotel Odys to miejsce na mapie województwa śląskiego, które jest wyjątkowe. Ze względu na swoją malowniczą lokalizację, położenie blisko górskich lasów, z widokiem na góry Beskidzkie oraz budynkami hotelu tuż przy jeziorze Żywieckiem. To częste miejsce organizacji wielu wydarzeń towarzystkich takich jak rocznice, wesela, biesiady góralskie, wyjazdy firmowe, konferencje czy uroczystości związane z komunią świętą. Komunia święta organizacja w naszym Hotelu jest starannie przemyślana i dopasowana do potrzeb klientów.

Komunia święta organizacja w Centrum Wypoczynkowym Hotel ODYS

Komunia święta organizacja w naszym hotelu obejmuje, aż cztery menu do wyboru w zalezności od potrzeb organizatorów oraz ich oczekiwań. Również dla wegetarian istnieje możliwość przygotowania specjalnych dań głównych. W menu znajdują się: zupa, dania główne, dodatki a także bufer kawowy pełny owoców,ciast,pysznych kaw i innych napoji. Nie chcesz organizować przyjęcia komunijnego w domu? Doskonałą alternatywą będzie dla Ciebie i Twoich gości, zdecydowanie się na obsługę Hotelu ODYS. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług oraz zapoznania się ze szczegółową ofertą menu na stronie internetowej Hotelu.