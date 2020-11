Gdzie znaleźć miejsce na imprezę firmową?

Wszelekiego rodzaju wyjazdy służbowe to sposób na spotkanie pracowników wielu działów firmy. Dzięki tego typu zorganizowanym wyjazdom możliwe jest przeprowadzenie grupowego szkolenia z zakresu funkcjonowania firmy, przedstawienie zmian i nowości dotyczących procesów bizesowych i nie tylko. Gdzie znaleźć odpowiednie miejsce na imprezę firmową i szkolenia?



Dobrze zorganizowana impreza firmowa

Jeśli spotkania integracyjne chcemy połączyć ze szkoleniem, niezbędny będzie wybór hotelu, który dysponuje salą konferencyjną, przystosowaną do przeprowadzenia wykładów szkoleniowych. Jednym z takowych lokalizacji jest Hotel ODYS w Żywcu. Dlaczego to odpowiednie miejsce na imprezę firmową?



Centrum wypoczynkowe Hotel ODYS - Twoje miejsce na imprezę firmową

Centrum wypoczynkowe Hotel ODYS oferuje moc atrakcji dla grup biznesowych, które moga odbywać się na świezym powietrzu. W zależności od pory roku dostosowany sposób na spędzenie wolnego czasu po szkoleniach firmowych to świetna opcja na lepsze poznanie współpracowników. Żywiec to miejsce na imprezę firmową pełne pięknych widoków i położone niedaleko od duzych miejscowości takich jak Bielsko - Biała czy też Katowice, co ułatwia dojazd z owych miejscowości.