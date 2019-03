Majówka tuż tuż!

Majówka to dla polaków ważne święto. Pierwszy, wolny weekend po długiej i ponurem zimie. Każdy chce go dobrze wykorzystać licząc na świetną pogodę, która będzie sprzyjać spotkaniom z przyjaciółmi, wypadom za miasto, spacerom i grillowaniu. Bo to właśnie majówka otwiera słynny sezon grillowy! To także doskonały czas na górskie spacery, czy spędzenie czasu z bliskimi poza miastem, blisko natury. Majówka nad jeziorem żywieckim to jedna z naszych propozycji.

Majówka nad jeziorem żywieckim - dlaczego warto tam pojechać?

Dlaczego warto wybrać akurat Żywiec na majówkowy weekend? To pierwsze to miejsce, które łączy w sobie widoki na taflę jeziora oraz szczyty gór beskidzkich. Możesz w ciagu kilku, majówkowych dni zakosztować górskich spacerów oraz wodnych atrakcji, w tym samym miejscu. Dodatkowo Żywiec to doskonała baza wypadowa do turystycznych miejscowości takich jak Wisła czy Szczyrk. Majówka nad jeziorem żywieckim w Hotelu Odys to doskonały pomysł zarówno dla rodzin z dziećmi jak i znajomych, chcących wynająć drewniany domek na czas pobytu. Chcesz odpocząć od miejskiego zgiełku i szumu? Żywiec to doskonałe miejsce! Sprawdź szczegóły na oficjalnej stronie Hotelu ODYS i zaplanuj swoją majówkę już teraz.